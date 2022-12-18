Умер генерал Моисеев. Одни сутки он возглавлял Минобороны СССР

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Моисеев умер 18 декабря на 84-м году жизни. Об этом сообщила организация "Российский союз ветеранов", которую он возглавлял.

Моисеев родился в 1939 году, окончил военное училище и академию, занимал в 1970-1980-е годы ряд командирских должностей и руководящих постов в Советской армии. С 1988 года был начальником Генштаба Вооружённых сил СССР. Был одним из самых молодых советских генералов армии в послевоенный период.

В дни августовского путча 1991 года выполнял приказы своего начальника - члена ГКЧП министра обороны Дмитрия Язова. После поражения ГКЧП и задержания Язова 22 августа был назначен вернувшимся в Москву президентом Михаилом Горбачёвым исполняющим обязанности министра обороны. Это назначение вызвало недоумение и гнев многих противников путча, и уже на следующий день Моисеев был снят с должности как и.о. министра, так и начальника Генштаба.

В отставке Моисеев с конца 1990-х годов вновь стал участвовать в деятельности ряда околоармейских организаций, в том числе ветеранских. Стал членом Федерального координационного совета созданного по инициативе Владимира Путина Общероссийского народного фронта, был доверенным лицом Путина, а в 2011-2016 годах депутатом Госдумы от "Единой России".

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