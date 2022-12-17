Глава ЦРУ: Россия несерьёзно относится к переговорам с Украиной

США не видят серьёзного отношения России к переговорам с Украиной. Об этом в интервью телеканалу PBS заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим", - сказал Бёрнс.

О том, что война должна закончиться переговорами в очередной раз заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, переговорный процесс ускорят поставки Киеву оружия, пока президент России Владимир Путин "не поймёт, что он не может победить на поле боя".

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung подчеркнул, что нельзя обрывать нити переговоров с Москвой, несмотря на все разногласия Запада и России по Украине.

Кремль ранее неоднократно отмечал, что Киев не принимает самостоятельных решений и выполняет директивы США и Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем разговоре с французским телеканалом LCI сообщил, что готов говорить с Россией, которая уважает собеседника и которая вернёт Киеву территории, принадлежащие ему по международному праву. "Именно с такой Россией я буду готов вести переговоры, но не с той Россией, которая у нас есть на данный момент, с нацистской Россией", - сказал Зеленский.

Последняя очная встреча делегаций Москвы и Киева состоялась в Стамбуле 29 марта. В ноябре в Анкаре состоялась встреча Бёрнса с главой российской Службы внешней разведки Сергем Нарышкиным. Судя по всему, это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала войны. Стороны обсуждали ядерные угрозы со стороны России.

В конце года после ряда успехов на фронте Вооружённых сил Украины политики и лидеры разных стран всё чаще говорят о возможности возобновить переговоры, которые были приостановлены в мае. Москва утверждает, что Кремль готов к переговорам, но без предварительных условий в том числе по аннексированным территориям.

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