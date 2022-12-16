Умер белорусский правозащитник, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак

На 56-м году ушел из жизни председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель BYSOL Андрей Стрижак.

Олег Гулак — белорусский юрист, общественный деятель, правозащитник, председатель Белорусского Хельсинкского комитета. Как общественный защитник участвовал в десятках судебных дел, общественных действий по защите прав людей, ставших жертвами нарушения прав человека в Беларуси.

Олег Гулак родился 1 сентября 1967 года в поселке Жиличи Могилевской области в семье учителей. В 1984 году он окончил школу с золотой медалью и поступил в БГУ по специальности «Правоведение».

Профессиональную карьеру Олег Гулак начал в качестве юрисконсульта на предприятии в Пинске, а в начале 90-x вступил в Белорусскую социал-демократическую партию. В 1996 году он пришел в Белорусский Хельсинкский комитет (БХК). Принимал участие в создании Пинского отделения БХК, а в 2008 году стал председателем Белорусского Хельсинкского комитета .

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