Главком ВСУ: Россия готовит новое наступление в Украине зимой 2023 года

Ряд высокопоставленных украинских военных и политиков выступили с заявлениями о том, что не исключают в ближайшие месяцы наступательных операций российских войск.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете Guardian отметил, что ожидает масштабного российского наступления не позднее февраля.

Он считает, что из 300 тысяч россиян, попавших под мобилизацию, половина была брошена на фронт с минимальной подготовкой, а вторая часть мобилизованных сейчас проходит обучение в тренировочных лагерях. На подготовку уходит не менее трёх месяцев. "Значит, следующую волну наступления пытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план", — сказал Резников.

По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного российское наступление может начаться уже в январе. "В лучшем случае [это начнется] в марте, в худшем — в конце января", —сказал Залужный в интервью The Economist. При этом он не исключает, что новое наступление российских войск может начаться не на Донбассе, как предполагали многие эксперты, а по направлению на Киев, а также на юге Украины.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Россия может создавать условия для проведения нового наступления в Украине, возможно, на Киев, зимой 2023 года. При этом атака с территории Беларуси в настоящее время не является неизбежной, отмечают они.

По мнению главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, активные боевые действия возобновятся к весне.

Оценки украинских официальных лиц и ISW основаны на заявлениях и действиях Кремля. Они считают, что президент России Владимир Путин продолжает преследовать главные цели военной операции - восстановления контроля над Украиной и обеспечения крупных территориальных уступок. Для этого президент России использует многочисленные механизмы, призванные заставить украинцев вести переговоры на условиях Москвы.

Путин неоднократно говорил, что так называемая специальная военная операция "идёт по плану", этот тезис он повторял и после российских отступлений. При этом, в чём состоит план и когда по плану операция должна закончиться, он не уточнял. На встрече с членами президентского Совета по правам человека Путин заявил, "спецопреация" может стать "длительным процессом". При этом он назвал её "значимым результатом" аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире.

В конце лета — начале осени Украина перешла в наступление, в результате которого вернула обширные территории, включая Херсон — единственный областной центр, который России удалось захватить после начала полномасштабного вторжения. К концу ноября фронт стабилизировался, в том числе из-за осенней распутицы.

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