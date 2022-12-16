В Беларуси задержана известная легкоатлетка Надежда Остапчук

Причины задержания бронзовой призерки Олимпийских игр 2008 года неизвестны. Ранее Надежда Остапчук не раз публично осуждала политику Лукашенко.

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали известную белорусскую спортсменку, бронзовую призерку летних Олимпийских игр 2008 года в толкании ядра Надежду Остапчук. Об этом сообщили в четверг, 15 декабря, портал "Хартия-97" и благотворительный фонд "Страна для жизни".

Отмечается, что в настоящее время Остапчук находится в минском изоляторе на Окрестина. Причины задержания неизвестны, передачу для нее силовики не приняли.

Ранее Надежда Остапчук неоднократно публично осуждала политику правителя Беларуси Александра Лукашенко, в частности репрессии против инакомыслящих. После президентских выборов 2020 года спортсменка продала на аукционе за 11 100 долларов золотую медаль, завоеванную на чемпионате Европы в 2005 году. Вырученные деньги она направила на помощь спортсменам, пострадавшим от режима Лукашенко, и политзаключенным.

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