СМИ: сотрудникам "Газпрома" и "Роснефти" запрещают ездить за границу

Некоторым сотрудникам российских нефтегазовых госкомпаний запретили выезжать за границу, утверждает издание "Верстка", ссылаясь на источники в "Газпроме" и "Роснефти". По его данным, в первом случае речь идет о всех сотрудниках, во втором - только о руководящем звене.

"Неофициально запретили" ездить "даже в Турцию", причем это касается даже ближайших родственников сотрудников - супругов и детей, рассказал изданию руководитель среднего звена из петербургского офиса "Газпрома".

"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы умные", - сообщил еще один источник в газовой монополии. Собеседник "Верстки" утверждает, что за исполнением распоряжения будет присматривать служба безопасности "Газпрома", а сообщили о запрете несколько дней назад.

"У многих уже куплены билеты и забронированы отели на новогодние праздники. Но выехать нельзя даже на лечение, не то что в отпуск. Люди очень недовольны", - цитирует издание своего собеседника.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!