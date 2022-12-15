Генпрокурор Украины: резко возросло количество убитых детей

По состоянию на утро 15 декабря более 1303 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации - по официальной информации ювенальных прокуроров, 447 детей погибли и более 856 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщается в Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.

Как сообщается, в частности, 14 декабря в результате обстрела г. Херсон погиб 8-летний мальчик.

Также во время фиксации военных преступлений, совершенных на территории Николаевской области, в с. Новопетровка Баштанского района установлен факт гибели из-за обстрела оккупантов трех сестер: двум старшим по 16, а младшей - 14 лет.

Стало известно, что 24 ноября в результате обстрела г. Херсон получил ранение 17-летний подросток.

В настоящее время из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждены 3126 учреждений образования, 337 из них разрушены полностью.

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