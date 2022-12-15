"Северный поток": Канада восстанавливает санкции по турбинам

Разрешение, выводящее турбины для газопровода из-под санкций, больше не выполняет отведенной для него роли, заявили канадские министры Мелани Жоли и Джонатан Уилкинсон.

Канада отзывает разрешение, которое выводит турбины для газопровода "Северный поток" из-под санкций, принятых против России. Оттава признает, что обстоятельства изменились, а разрешение больше не выполняет отведенной для него роли, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, опубликованном в среду, 14 декабря. Решение об отзыве принято после тесных консультаций с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками, подчеркивается в документе.

В то же время Канада продолжит поддерживать энергобезопасность Украины и Европы. Так, Оттава переведет 115 млн канадских долларов (79,5 млн евро) на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Эти средства получены благодаря пошлинам на импорт товаров из России и Беларуси, объяснили министры.

"Северный поток": приостановка поставок и взрывы

Российский концерн "Газпром" в июне существенно сократил поставки газа в Европу по "Северному потоку". Причиной сокращения компания назвала отсутствие агрегатов для перекачки сырья. В июле Оттава выдала разрешение на отправку турбин Siemens, которым необходимо проходить техническое обслуживание в Монреале, обратно в ФРГ для передачи "Газпрому". Но российская сторона отказалась принять агрегат, выдвигая различные требования.

В конце августа российский концерн приостановил поставки сырья по "Северному потоку" на три дня, однако по истечении этого срока не возобновил прокачку, объяснив это утечкой масла. В Евросоюзе посчитали эту причину надуманной.

В конце сентября стало известно об утечках на двух нитках "Северного потока" и одной нитке "Северного потока - 2". Расследованием инцидентов занимаются в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы ФРГ предполагают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Служба госбезопасности Швеции по итогам осмотра мест утечек на газопроводах подтвердила, что причиной стали взрывы.

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