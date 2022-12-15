СМИ: Путин в последний момент лично отменил ежегодную пресс-конференцию

Решение об отмене ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в начале этой недели было принято буквально в последнюю минуту, утверждает журналист Петр Козлов в статье, опубликованной изданием Moscow Times. Автор ссылается на шесть кремлевских и правительственных чиновников.

По его информации, пресс-конференция готовилась, а отменил ее лично Путин "в самый последний момент".

В понедельник представитель Кремля Дмитрий Песков объявил о том, что большая пресс-конференция Путина не состоится в этом году, когда Россия напала на Украину.

В Кремле опасались, что Киев может устроить крупную атаку в преддверии мероприятия, говорится в статье Moscow Times.

"Никто не может дать "стопроцентную гарантию" того, что такой атаки не произойдет, - заявил Moscow Times один из кремлевских чиновников на условиях анонимности. - Президент знал об этом, и это был сильный аргумент против проведения пресс-конференции".

Кроме отступления из Херсона Россия в последнее время пережила взрывы на аэродромах стратегической авиации в глубине страны, напоминает издания.

Решение пропустить пресс-конференцию автор называет редким признаком того, что события на поле боя напрямую влияют на принятие политических решений в Москве.

В своем блоге автор статьи подчеркивает, что администрация президента, правительство и референтура до последнего момента готовились к тому, что пресс-конференция состоится, а решение отказаться от большой пресс-конференции и послания Федеральному собранию было принято в самый последний момент лично Путиным.

"Последней каплей для президента стало отсутствие железных гарантий и уверенности в том, что спецслужбы будут способны пресечь любые попытки новых диверсий хотя бы до того, как состоится пресс-конференция", - утверждает Козлов.

Похожие выводы делают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Путин отменил свою ежегодную пресс-конференцию, вероятно, чтобы избежать ответов на вопросы о военных неудачах России в Украине, не прибегая к чрезмерно явному манипулированию вопросами и вопросами, говорится в ежедневном обзоре ISW.

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