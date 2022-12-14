PornHub опубликовал итоги 2022 года

Самый популярный порнографический сайт в мире PornHub подвел итоги 2022 года. Об этом сообщается в опубликованном отчете сервиса.

"Топ трендов этого года – реалити-порно. Популярность категории выросла на 169%, она стала одной из 20 лучших. При этом популярность любительской категории снизилась на 19%", – говорится в отчете сайта.

По данным аналитиков, посетители чаще всего ищут "настоящее домашнее порно", несмотря на улучшение качества его съемки. Отмечается, что количество запросов на "настоящее любительское домашнее порно" в США выросло на 310%, а во всем мире – на 179%.

Также за 2022 года на 42% выросли запросы пользователей, содержащие слово "настоящий". Наиболее популярными среди таких были "настоящий оргазм", "настоящая пара" и "настоящий массаж".

Аналитики сервиса выяснили, что женщины смотрят реалити-порно на 37% чаще, чем мужчины. Кроме этого определили, что популярность категории "втроем" в 2022 году выросла на 34%. Она вошла в пятерку лучших категорий 17 из 20 стран с самым высоким трафиком.

Чаще всего на PornHub искали порно-ролики с японками и зрелыми женщинами. При этом отмечается, что мужчины чаще смотрели порно с японками, а женщины – с лесбиянками.

Дольше всего видео смотрели пользователи из Египта, Японии и Филиппин.

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