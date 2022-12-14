Британская разведка: в силовых структурах РФ развернулось жесткое противостояние

Отмечается также, что в соцсетях распространяются слухи о возможном увольнении начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Новая волна критики в адрес руководства армии РФ свидетельствует, что в силовом блоке страны-агрессора вновь развернулось жесткое противостояние между различными группами влияния.

Об этом сообщает Минобороны Британии, анализируя заявления известного российского военного Игоря Гиркина.

Он заявлял, что два месяца воевал на передовой в составе батальона террористической группировки "ДНР". В связи с этим Гиркин утверждает о "кризисе стратегического планирования" в войне РФ против Украины, которую он обнаружил во время боевых действий.

Мужчина также высмеял нынешний акцент армии РФ на строительстве крупных позиционных оборонительных сооружений и поставил под сомнение их пользу в современной войне.

"Комментарии Гиркина подчеркивают бурные дебаты относительно ведения войны, которые продолжаются среди российских силовиков. Слухи, которые распространялись в социальных сетях в течение последних 48 часов о том, что начальника генштаба РФ генерала Валерия Герасимова могли уволить, невозможно проверить. Однако межфракционная напряженность, вероятно, распространяется на верхушку военной иерархии России", - подытожили в британской разведке.

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