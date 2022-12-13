Британская разведка: пресс-конференцию Путину могли отменить из-за опасений по поводу антивоенных настроений

Военная разведка министерства обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре утверждает, что отмена большой пресс-конференции президента России якобы может быть связана с опасениями "несанкционированного обсуждения" войны в Украине.

Накануне Кремль объявил, что президент Владимир Путин не будет проводить свою ежегодную итоговую пресс-конференцию. Это случится первый раз за 10 лет.

Пресс-конференция стала важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую открытость Путина, хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, напоминают авторы сводки.

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Британская разведка предполагает, что отмена, вероятно, связана с сильными опасениями по поводу растущих антивоенных настроений в России. Авторы сводки при этом не объясняют, на чем основан такой вывод, а российская военная социология не фиксировала резкого роста числа противников войны.

Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть использовано для несанкционированного обсуждения "специальной военной операции", делают еще одно предположение авторы ежедневного обзора.

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