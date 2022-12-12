Туристов успокоили, что запрет на секс вне брака не испортит им отдых на Бали

Секс-инспекторы не будут устраивать проверки семейного положения пар в туристических местах.

Власти Бали уверяют, что введенный ранее в Индонезии запрет на секс вне брака не затронет туристов, отдыхающих на популярном курортном острове.

"Исходя из положений нового уголовного кодекса Индонезии, посетителям, которые посещают или живут на Бали, не нужно беспокоиться", – заявил губернатор Бали Вайан Костер, добавив, что "не будет никаких проверок семейного положения в туристических местах, таких как отели, виллы, гостевые дома или курорты, или проверок со стороны государственных должностных лиц или общественных групп", сообщает CNN.

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Таким образом власти Бали отреагировали на опасения международного сообщества и представителей туристического бизнеса курорта, что новые законы Индонезии, регулирующие секс и брак, затронут международных путешественников.

"На Бали бизнес будет в обычном режиме – комфортно и безопасно для посещения. Мы с нетерпением ждем встречи с посетителями с нашим балийским гостеприимством и советуем всем сторонам не делать вводящих в заблуждение заявлений относительно уголовного кодекса Индонезии, которые могут подорвать туризм на Бали", – заявил местный губернатор.

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