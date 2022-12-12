Reuters: цены на нефть пошли вверх

Рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.

На фоне вступления в силу нефтяных санкций против России, цены на нефть выросли более чем на 1%. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель.

Как сообщает Reuters, американская нефть WTI стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8% дороже.

Как говорится в материале, рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.

"Цены на нефть выше, поскольку трубопровод Keystone остается закрытым, контроль над COVID в Китае ослаблен и из-за опасений, что Россия может сократить добычу", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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