Каковы сейчас шансы на вторжение Беларуси в Украину?

Вступление Беларуси в войну "в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы", считают аналитики.

Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину. Даже если это произойдет, белорусская армия не сможет добиться существенного оперативного успеха, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом ежедневном отчете аналитики указывают, что вторжение в Украину может ослабить режим Александра Лукашенко.

"Лукашенко полагался на подразделения белорусских вооруженных сил в дополнение к белорусским службам безопасности для подавления протестов против его правления в 2020 и 2021 годах. Направление значительной части этого аппарата безопасности на войну в Украине, скорее всего, оставит Лукашенко открытым для новых беспорядков и сопротивления. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку будет очевидно, что усилия России по установлению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – говорится в отчете.

Американские аналитики также подчеркивают, что вступление Беларуси в войну "в худшем случае заставит Украину временно отвлечь силы и технику с нынешних линий фронта".

"Даже если Лукашенко направит в наступление на Украину значительно большее (чем прогнозировали ранее – УНИАН) количество своих сил, белорусские вооруженные силы все равно останутся небольшой силой, которая не сможет добиться сколько-нибудь существенного оперативного успеха", – подчеркивают в ISW.

Также там прогнозируют, что Беларусь продолжит помогать России вести войну против Украины, даже несмотря на то, что Лукашенко вряд ли пошлет свою армию для участия в боевых действиях. Речь идет о передаче материалов, которые не доступны РФ из-за санкций, дальнейшем предоставлении территории и воздушного пространства для использования российской армией.

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