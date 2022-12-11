Президент Турции предложил расширить зерновую сделку с РФ

Deutsche Welle

Президент Турции, помимо Владимира Путина, позвонил Владимиру Зеленскому. "Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов", - написал украинский президент в Telegram. По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждалась дальнейшая работа и возможное расширение "зернового коридора".