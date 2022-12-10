Журналист Голунов отсудил у МВД России 1,5 миллиона рублей

Иван Голунов, которому в 2019 году полицейские подкинули наркотики, отсудил 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации. Он намерен направить их на помощь пострадавшим от незаконного преследования по наркостатьям.

Журналист Иван Голунов по решению Мосгорсуда должен получить 1,5 миллиона рублей (около 20 тысяч евро) от МВД РФ в качестве возмещения морального вреда. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет агентство “Интерфакс”, ссылаясь на пресс-службу суда.

В 2019 году сотрудники УВД подложили Голунову наркотики и обвинили его в покушении на их сбыт. В 2021 году Мосгорсуд приговорил за это пятерых бывших сотрудников УВД к срокам от 5 до 12 лет в колонии общего режима - впоследствии это наказание было смягчено.

Голунов подал иск на 5 миллионов в качестве компенсации морального вреда - он был удовлетворен частично, Голунов получит от МВД полтора миллиона рублей. Сам Голунов намерен направить эту сумму на благотворительность, в том числе в помощь людям, попавшим под незаконное преследование по статьям Уголовного кодекса об обороте наркотиков.

Несмотря на то, что мотивом преступления следствие посчитало желание полицейских продвинуться по службе, а также корысть, сам Голунов считает, что заказчики еще не найдены и не наказаны.

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