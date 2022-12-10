Три ошибки и приговор. Главред телеканала "Дождь" Тихон Дзядко: что было не так и что дальше

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко объяснил, из чего сложились три ошибки, в которых канал обвиняет Национальный совет по электронным СМИ ((NEPLP) в Латвии, собирается ли редакция обжаловать решение Совета в суде и есть ли шанс, что "Дождь" останется в Латвии.

На этой неделе Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) объявил, что аннулирует латвийскую лицензию независимого телеканала "Дождь". Руководитель NEPLP Иварс Аболиньш пояснил, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

В качестве дополнительных аргументов решение содержит три пункта, которые нарушил "Дождь", работая в Латвии: канал показал карту России, в которую входил Крым, не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке (обещали с 1 сентября), называл в эфире российскую армию "нашей армией". Кроме того, в эфире Алексея Коростелева прозвучали слова, которые можно было расценить, как желание помочь мобилизованным военным российской армии. Вскоре Коростелев, который вел эфир из Тбилиси, был уволен решением главного редактора.

При вынесении окончательного решения об отзыве лицензии NEPLP не дал возможность высказать свою позицию представителям телеканала "Дождь", мотивировав это соображениями национальной безопасности.

Такая форма работы со СМИ вызвала тревогу у главы Baltijas Mediju izcilības centra Гунты Слоги: "Мы не знаем было заключение Службы госбезопасности обосновано или нет… Но это тревожная ситуация, что так быстро можно отнять у медиа лицензию. Меня беспокоит и то, что есть люди в интернете, которые осознанно нападают на медиа. А представители одной партии требуют отнять лицензию…"

Все это, по мнению Слоги, вызывает озабоченность будущим свободы слова в Латвии и имиджу страны за рубежом. После того, как 8 декабря "Дождь" изъяли из кабельной сети в Латвии, то же случилось в Литве и Эстонии. Решается вопрос с Грузией. Пока "Дождь" продолжает вещать из студии TV3 на Youtube.

Три нарушения "Дождя" — комментарий Дзядко

К 1 сентябрю не организовали латышскую аудиодорожку.

По словам Дзядко, сотрудники "Дождя" спешно покидали Россию и уезжали в разные страны. Техническая база и финансирование были обрублены. Поиск всего этого и переезды заняли несколько месяцев. Старались перезапуститься как можно быстрее, чтобы не лишить аудиторию информации. Стремительно получили лицензию, стали поэтапно выполнять требования.

"Дождь" с уважением относится к латвийскому законодательству и госязыку — это не вызывает и не вызывало сомнения. Никакой принципиальной позиции, не переводить контент на латышский язык, у нас не было. Но, трезво оценивая наши возможности и силы, мы в июле мы сообщили NEPLP сперва устно, а потом письменно, что к 1 сентября обеспечим латышские субтитры, а в 2023 году сможем запустить аудиодорожку на латышском языке, потому что это очень сложно технически и дорого… Мы описали ситуацию, в NEPLP согласились, а дальше наши позиции разошлись. Они сказали, что мы нарушили законодательство…", — пояснил Дзядко.

По словам Дзядко, специалисты телеканала до сих пор продолжают искать оптимальное техническое решение для запуска аудиодорожки. Тем временем, латвийские юристы "Дождя" усмотрели противоречие в двух статьях законодательства Латвии в отношении звуковых дорожек и титров на госязыке, и направили аппеляцию на решение Совета по этому пункту.

В эфире показали карту Россиии с Крымом.

"Крым на российской карте был ошибкой, — признал Дзядко. — Но мы можем провести исследование в интернете и составить список каналов, где Крым попадал на крату России по ошибке". По его словам, сюжет готовился в спешке, был некачественно смонтирован и попал в эфир в последний момент, поэтому никто его не проверил. "Это был пример плохо сделанного и непрофессионального материала… Мы сделали выводы и приняли решение установить четкие правила, как материал попадает в эфир", — рассказал Дзядко.

Российскую армию называли "наша армия"

Дзядко это назвал "риторическим приемом" и пояснил, что российская пропаганда хочет убедить российское общество, что война идет где-то далеко и к конкретным россиянам не относится, что не надо об этом думать, что это лишь маленькая спецоперация, которая успешна и скоро все закончится. Своими словами "Дождь" пытался донести, что война касается каждого россиянина. "Мы говорили жителям России, что это наша армия, а не какая-то чужая, совершает преступления", — пояснил Дзядко и признал, что такой прием вызвал недоразумение за рубежом. Он сообщил, что "раз это вызывает такое отторжение, будеи искать другие риторические приемы".

Какие планы у "Дождя" на будущее?

"Финального решения нет. У нас есть еще несколько недель, чтобы решить, обжаловать или нет в суде. Нельзя принимать в спешке. Взвешиваем аргументы за и против", — сообщил Тихон Дзядко.

"Продолжаем работать, а дальнейшие планы пока взвешиваются и оцениваются. Важно, что "Дождь", латвийское журналистское сообщество и политики — на одной стороне, света и добра. С технической стороны посмотрим, как будет развиваться ситуация. У нас есть редакции в Амстердаме и Тбилиси. Физически мы не только здесь", — пояснил Дзядко.

От себя он добавил, что очень любит Латвию, где и до войны бывал много раз. Как и все сотрудники телеканала, после войны он несколько раз менял страну пребывания, и очень не хотел бы снова собирать чемоданы. "Люди хотят сохранить стабильность. Не выдергивать детей из школы и садов. Нам очень важна возможность легально находиться в стране, жить и работать. Но если оснований не будет — надо будет принимать какое-то решение".

Уже было сообщение, что в данный момент Латвия рассматривает документальные основания для пребывания в стране журналистов "Дождя". На сегодня у большинства сотрудников "Дождя" есть только гуманитарные визы D. Со сменой закона об эмиграции видов на жительство гражданам России и Беларуси выдавать нельзя. На статус беженцев журналисты сами не согласны — они хотят работать и "приносить пользу национальной безопасности" Латвии. Единственная возможность оставаться в Латвии — особое решение, что присутствие телеканала в стране — в национальных интересах страны.

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Как пояснила директор “Ilgtspējas fonda” и чрезвычайный координатор “Media Hub Riga” Сабине Силе, на сегодня в Риге нашли прибежище и возможность работать онлайн около 200 журналистов из России, Беларуси, Украины и стран Восточного партнерства. С июля в Латвию в неделю переезжало по 3-4 семьи. Для всех сделали документы, нашли жилье, школы и детсады детям. Силе выразила надежду, что Латвия по-прежнему останется для них надежным кровом.

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