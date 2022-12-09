Власти Донецкой области: Россия активизировалась в регионе и ведет обстрел всей линии фронта

Российские войска обстреляли всю линию фронта в Донецкой области на востоке Украины, заявил глава области Павел Кириленко.

Самые ожесточенные бои в пятницу идут в районе городов Бахмут и Авдеевка.

По словам Кириленко, российские войска также предприняли попытку продвинуться в районе Лимана, который был отбит украинскими войсками в ноябре.

Ситуацию в Донецкой и Луганской областях чуть ранее также описал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Россияне активизировали свои действия в Донецке и Луганске. Сейчас они находятся в очень активной фазе попыток проведения наступательных операций. Мы никуда не наступаем, а обороняемся, уничтожая пехоту и технику противника везде, где он пытается продвинуться", - сказал Арестович.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!