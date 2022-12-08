Основательница "Дождя" эмоционально рассказала об ошибках телеканала. МИД РФ ответил на это 23 хэштегами (в том числе матерными)

Основательница и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева вечером 6 декабря опубликовала в личном Telegram-канале видео, в котором она плачет и извиняется за допущенные ошибки перед зрителями, уволенным ведущим Алексеем Коростелевым и ушедшими вслед за ним сотрудниками. В ответ Министерство иностранных дел России написало пост о том, что "так и знало" (а потом поругалось с Ксенией Собчак).

Увольнение Коростелева гендиректор канала назвала "очень плохой ошибкой". "И украинцы могут нас за это не простить. Но это ошибка. И люди совершают ошибки. […] У вас есть полное право вести себя так, как вы считаете нужным. Но я могу вести себя только так. Больше я ничего не могу сделать", — объясняет гендиректор канала.

"Заткнуть себя я не смогу. И не смогу с этим жить. И телеканал только потому и был жив, что он, блин, не бл*довал никогда. Поэтому, Леш [Коростелев], Рит [Лютова], [Владимир] Роменский, ребят, возвращайтесь на "Дождь", — говорит Синдеева в видео. Ролик заканчивается на фразе: "Я хочу остаться человеком. Человеком, а не говном".



Около 19:00 МИД РФ в своем официальном Telegram-канале поделился постом Синдеевой, прокомментировав его словами "#МИДзнал и цитаты великих". В остальном публикация состоит из 23 хэштегов, отсылающих к словам гендиректора "Дождя". Среди них — #ЗаЧтоЯБороласьНАТОиНапоролась, #ОтвратительнаяГадина, #НесвоихБросаем, а также два с использованием матерных слов.

Публикацию МИД репостнула в свой Telegram-канал журналистка Ксения Собчак, несколько лет назад выпускавшая на "Дожде" свою авторскую программу. "МИД нашей с вами страны, друзья, напоминаю. Целое, бл*дь, министерство", — написала Собчак. В ответ ведомство написало журналистке, что она "не с Синдеевой разговаривает". "Про Вашу "заботу о россиянах" нам всем хорошо известно. Жаль, что сейчас ее поубавилось в связи с присягой на верность новой Родине. Надеемся, защищать права граждан Израиля у Вас получится чуть лучше. #РепатриацияОтДуши", — говорится в Telegram-канале МИД РФ.

Как официальные лица РФ прокомментировали отзыв у "Дождя" лицензии?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг телеканала "Дождь" демонстрирует ошибочность мнения о свободе слова на Западе: "Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поделилась подборкой высказываний, которые делали представители властей западных стран, критикуя РФ за репрессии в отношении "Дождя". "Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова "Россия" вставят в свои же недавние заявления слово "Латвия". Дарю. Бесплатно. Пользуйтесь в Госдепе на здоровье", — написала Захарова.

"В "демократической" Латвии данное свободолюбивое СМИ просуществовало несколько месяцев, а в "тоталитарной" России работало годами (2010 — 2022 гг.)", — заявило в соцсетях посольство РФ в Латвии. Пост дипмиссии был снабжен стилизованной заставкой тележурнала "Ералаш".

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