Комитет Сената США принял резолюцию о признании действий России в Украине геноцидом

Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины", призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.

Резолюция была внесена в Сенат еще в июле; ее основными авторами выступили Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд.

Парламенты нескольких стран ЕС, а также ПАСЕ, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО ранее в разных формулировках объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!