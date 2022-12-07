Протесты в Иране: новые аресты и смертные приговоры за убийство сторонника режима

В Иране пять человек приговорили к смертной казни за убийство члена военизированного формирования "Басидж" Рухоллы Аджамияна во время общенациональных протестов. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь судебной системы Масуд Сетайеши.

Еще 11 человек, включая трех детей, получили длительные тюремные сроки.

На прошлой неделе сайт министерства юстиции Mizan Online сообщил, что в связи со смертью Аджамияна 3 ноября в Карадже к западу от Тегерана обвиняются 15 человек.

Прокуроры заявили, что 27-летний Аджамиян был раздет догола и убит группой протестующих, собравшихся, чтобы отметить 40 дней со дня смерти участницы протестов Хадис Наджафи.

Наджафи была убита во время волнений, охвативших Иран после смерти в заключении Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения, которую полиция нравов арестовала за неправильное ношение хиджаба. Позже она умерла — демонстранты убеждены, что это произошло из-за побоев, хотя власти утверждают, что смерть наступила от сердечного приступа.

12 ноября Mizan Online сообщал о том, что в связи с убийством Аджамияна обвинения предъявлены 11 иранцам, но впоследствии их число выросло до 15.

"Басидж" формально входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), но на практике иногда контролируется местными властями. Организация также оказывает социальную помощь, организует религиозные церемонии, осуществляет надзор за политическими настроениями и соблюдением морали.

Также, по сообщениям государственных СМИ, Корпус стражей исламской революции во вторник арестовал 12 человек, обвиняемых в связях с зарубежными агентами и планировании "подрывных действий".

"Члены этой сети под руководством антиреволюционных агентов, проживающих в Германии и Нидерландах, намеревались осуществить подрывную деятельность, закупая военное оружие и действуя против национальной безопасности", — говорится в заявлении КСИР.

В заявлении не уточняется национальность этих людей и не приводятся другие подробности.

В понедельник неназванный генерал иранской армии заявил, что в ходе продолжающихся уже полтора месяца беспорядков было убито более 300 человек, в том числе десятки сотрудников сил безопасности.

Сотни людей были убиты и тысячи арестованы, включая 40 иностранцев и известных актеров, журналистов и адвокатов.

Что будет с полицией нравов?



Тем временем жители Ирана и мировое сообщество пытаются понять, как трактовать заявления иранского генерального прокурора, который заявил о роспуске полиции нравов, следящей за ношением хиджабов и соблюдением законов о "скромности" в одежде. На следующий день государственные СМИ сообщили, что "ни один официальный орган в Исламской Республике Иран не подтвердил закрытие полиции нравов".

В воскресенье генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, выступая на религиозной конференции: "Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была упразднена там, где ее создали". Однако при этом он подчеркнул, что судебные органы продолжат "следить за поведением на районном уровне".

Туманные и противоречивые заявления иранских властей о предполагаемом роспуске "полиции нравов" не должны вводить в заблуждение международное сообщество относительно продолжающегося насилия в отношении женщин и девочек, заложенного в законах об обязательном ношении хиджаба и подпитываемого безнаказанностью лиц, применяющих эти законы, заявила во вторник Amnesty International.

Некоторые государственные СМИ страны говорят, что чиновника неправильно поняли, а недовольные строгим исламским дресс-кодом жители Ирана не намерены прекращать протесты.

Согласно статье 638 Исламского уголовного кодекса Ирана, любое действие, которое считается "оскорбительным" для общественных приличий, наказывается тюремным заключением на срок от 10 дней до двух месяцев или 74 ударами плетью.

В пояснительной записке к статье говорится, что женщины, замеченные на публике без вуали, подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок от 10 дней до двух месяцев или денежного штрафа.

Закон распространяется на девочек в возрасте от девяти лет, что является минимальным возрастом уголовной ответственности для девочек в Иране. На практике власти вводят обязательное ношение хиджаба для девочек с семи лет, когда они начинают посещать начальную школу.

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