Власти Германии объявили о срыве государственного переворота

Его якобы готовили правые экстремисты, рейхсбюргеры и 71-летний принц Генрих XIII. По делу также задержана гражданка России

Полиция ФРГ провела задержания участников группировки, состоящей из правых экстремистов, рейхсбюргеров, сторонников теорий заговора и бывших военных, которые, по версии следствия, планировали государственный переворот в Германии, сообщили в прокуратуре страны.

Как пишет газета Die Zeit, утром 7 декабря около трех тысяч полицейских пришли с обысками в более чем 130 домов и квартир по всей Германии. Из 52 подозреваемых 25 человек задержали. Полиция вышла на заговорщиков после того, как в апреле задержала бывшего немецкого военного, у которого нашли оружие. Власти начали собирать информацию о его окружении и обнаружили, что участники заговора вербуют в свои ряды бывших военных и полицейских.

В число подозреваемых входит 71-летний принц Генрих XIII, потомок знатного немецкого дворянского рода Ройссов, правившего в Тюрингии. Он возглавляет компанию во Франкфурте-на-Майне, которая занимается недвижимостью. На протяжении десятилетий принц говорил, что имеет право на обширные земли и поместья в Тюрингии. Представители его семьи говорят, что он является сторонником теории заговора.

Как считают участники расследования, принц Генрих XIII, а также бывший командир спецподразделения бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Рюдигер фон П. (его фамилия неизвестна) стояли во главе группировки. Также в группу входила судья, бывшая депутат бундестага от ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD) Биргит Мальсак-Винкеманн — по словам ее друзей, сторонница теории заговора, в том числе конспирологического движения QAnon. После переворота, как предполагали заговорщики, Генрих XIII должен был стать новым главой государства, а Мальсак-Винкеманн — министром юстиции.

По данным следствия, группировка состояла из политического крыла и военного блока. Представители последнего, как утверждается, среди прочего рассматривали вариант, согласно которому они нападут на бундестаг и возьмут в заложники членов парламента. Перед этим планировалось нарушить подачу электричества, чтобы побудить жителей поддержать восстание. По данным Die Zeit, осенью группа диверсантов собиралась отправиться в Рейхстаг, из-за чего полиция начала готовиться к задержаниям, но участники группировки так и не посетили здание парламента.

Службы безопасности Германии также проверяют возможные связи представителей группировки с Россией. По делу задержана гражданка России Виталия Б., которая в июне посещала консульство России в Лейпциге. В июле консульство посетил Генрих XIII. Предполагается, что они пытались установить связи с российскими властями. В прокуратуре Германии отметили, что не обнаружили признаков того, что представители посольства положительно отреагировали на предложение принца.

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