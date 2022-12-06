NYT: ракеты, которыми обстреливают Украину, произведены уже после введения санкций

Часть крылатых ракет, которые использовались для атаки на украинскую инфраструктуру в конце ноября, была произведена уже после введения санкций против России. Как пишет The New York Times, к таким выводам пришла независимая расследовательская группа Conflict Armament Research.

Эксперты изучили обломки двух ракет Х-101, найденных в Киеве после атаки 23 ноября, и по маркировке определили, что одна из них была изготовлена летом, а вторая — не раньше октября. Из этого следует, что ракеты были изготовлены уже после введения санкций, которые должны были лишить российскую военную промышленность компонентов, необходимых для производства такого рода боеприпасов.

Как говорится в отчете Conflict Armament Research, на который ссылается газета, либо Москва нашла способ покупать компоненты в обход санкций, либо она обладает их значительным запасом.

Conflict Armament Research — группа экспертов, базирующаяся в Великобритании, которая занимается отслеживанием и идентификацией оружия, используемого в вооруженных конфликтах. Ее представители работают в Киеве по приглашению СБУ.

Выводы группы подтвердил польский журналист и эксперт по вооружениям Петр Бутовский, сообщивший, что они совпадают с результатами его собственных исследований. Он также отметил, что ракеты Х-101 производятся предприятием "Радуга" в подмосковной Дубне.

Верность трактовки маркировок на российских ракетах подтвердил NYT и неназванный аналитик американской разведки. Он также рассказал, что, судя по поступающим из России отчетам, военные заводы получили приказ увеличить интенсивность работы.

Ранее эксперты из Conflict Armament Research заявляли, что практически все передовое российское оружие, которое они изучили, было собрано с использованием произведенных на Западе полупроводников.

Чиновники из Пентагона утверждают, что с начала конфликта российская армия выпустила по Украине тысячи единиц ракетного оружия, включая крылатые ракеты большой дальности, а также баллистические ракеты малой и средней дальности.

NYT отмечает, что остается неясным, исчерпала ли Россия запас старых ракет. Эксперты указывают, что обычно военные сначала используют старые боеприпасы, а не недавно произведенные.

23 ноября власти украинских регионов сообщили о массированных обстрелах. Киев, Одесская область и другие регионы остались без электричества. Минэнерго Украины сообщило, что временно отключены все атомные станции, а также большинство тепло- и гидроэлектростанций.

Запрет на поставку полупроводников был включен в пакет санкций против России, принятый ЕС в апреле. Аналогичный запрет ввели США.

В октябре власти США предъявили группе россиян обвинения в создании схемы по обходу санкций. В частности, их обвиняют в том, что они незаконно покупали американские военные технологии.

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