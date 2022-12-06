ФСБ попросила заочно арестовать вице-премьера Украины

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать вице-премьера и замминистра иностранных дел Украины — Ирину Верещук и Эмину Джапарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Верещук и Джапарову обвиняют в нарушении целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК России), максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. Их также объявили в международный розыск, отметила пресс-служба суда.

Согласно карточкам дела в картотеке Лефортовского суда, материалы по Верещук и Джапаровой поступили в суд 6 декабря. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

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