Владимир Зеленский стал человеком года по версии Financial Times

Президент Украины воплощает стойкость украинского народа, он стал флагманом демократического мира, пишет FT.

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.

Издание называет главу Украины "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

"Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века", - пишет FT.

Именно по этим причинам Financial Times выбрала Зеленского человеком года.

Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.

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