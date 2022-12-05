В Швеции убит критиковавший Кадырова блогер Тумсо Абдурахманов

Чеченский оппозиционный блогер, критик Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманов убит в Швеции. Об этом сообщает телеграм-канал 1ADAT, ссылаясь на данные "информаторов из Европы и Чечни". Радио Свобода информацию подтвердили соратники блогера.

Правоохранительные органы Швеции эту информацию пока не комментировали.

Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции в ночь с 1 на 2 декабря. "Имеем достаточно информации подтверждающее его [Абдурахманова] гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами", - говорится в сообщении оппозиционного телеграм-канала.

О том, что Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов, живущие в Швеции, перестали выходить на связь, стало известно 2 декабря. Тогда же появились сообщения, что блогера могли убить. Неподтвержденная информация об убийстве Тумсо Абдурахманова появилась в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября. Под последним видео на его канале в ютубе пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь. "Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграме. Вчера он не предупредил", – написал один из комментаторов.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что "следы указывают на Грозный".

После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.

В марте 2022 года, как сообщал сайт Кавказ.Реалии, федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства земляка по заказу из окружения главы Чечни. Об этом со ссылкой на следствие писала "Немецкая волна".

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