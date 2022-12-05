Трамп призвал отменить конституцию США. Демократы требуют, чтобы республиканцы его открыто осудили

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова назвал себя победителем президентских выборов 2020 года и призвал "отменить" конституцию страны, утверждая, что подобные меры могут быть оправданы из-за нарушений во время голосования и подсчета голосов. Белый дом резко осудил подобные заявления и назвал их "анафемой души нашей нации".

Трамп не устает настаивать на своих безосновательных обвинениях, что он выиграл выборы 2020 года, но результат был подтасован в пользу Джо Байдена. Свой призыв он опубликовал в социальной сети Truth Social, которую сам же создал в пику "Фейсбук" и "Твиттер", чтобы бороться с якобы существующей в них цензурой.

В своем посте в Truth Social Трамп в очередной раз повторил, что выиграл выборы и обвинил "крупные технологические компании" в том, что они сговорились с демократами помешать ему вернуться в Белый дом.

"Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции. Наши великие основатели [имеются в виду отцы-основатели США] не захотели бы и не стали бы потворствовать фальшивым и мошенническим выборам!" — написал он.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил: "Нападки на конституцию и все, что она означает, это все равно, как если бы сама душа нашей нации подверглась анафеме. Их необходимо повсеместно осуждить".

Бейтс назвал конституцию "священным документом", добавив, что нельзя любить Америку только в случае своей победы.

Байден победил на президентских выборах 2020 года с перевесом более чем 7 млн голосов, он получил 306 голосов в коллегии выборщиков (против 232 у Трампа). А в 2016 году свою победу над Хилари Клинтон примерно с таким же результатом (304 против 227) Трамп назвал "убедительной".

С резким осуждением слов Трампа выступили и другие высокопоставленные демократы. Член Палаты представителей Эрик Соулвелл публично задался вопросом: как республиканцы могут называть себя "конституционными консерваторами", если представитель их партии выступает против конституции, а они его не осуждают?

Требования осудить бывшего президента явно направлены на тех высокопоставленных республиканцев, которые до сих пор старались не критиковать его крайне неоднозначные высказывания.

Например, еще другой член Палаты представителей, Дэйв Джойс (республиканец от штата Огайо), не исключил поддержки Трампа, если тот выиграет республиканские праймериз перед выборами 2024 года.

"Я поддержу любого кандидата от республиканцев", — сказал Джойс в программе американского телеканала ABC This Week, отвечая на вопрос, поддержит ли он Трампа, несмотря на его призывы приостановить действие конституции. "Я просто не думаю, что на данный момент он сможет этого добиться, потому что есть много других хороших кандидатов. Трамп много чего говорит, но это не значит, что такие вещи могут произойти", — добавил он.

Другие республиканцы высказались менее расплывчато.

Известный дипломат Джон Болтон, который при президенте Джордже Буше-младшем был постоянным представителем в ООН, а у Трампа работал третьим советником по национальной безопасности, заявил: "Ни один американский консерватор не может согласиться с призывом Дональда Трампа приостановить действие конституции из-за результатов выборов 2020 года. И все истинные консерваторы должны выступить против его президентской кампании 2024 года".

В ноябре Трамп объявил, что намерен вновь выставить свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2024 года.

Пока что бывший президент является единственным республиканцем, заявившим о таком намерении, но его положение стало более шатким после промежуточных выборов, на которых многие из поддержанных им кандидатов потерпели поражение.

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