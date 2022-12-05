Венедиктов первым из россиян получил немецкую премию за свободу прессы

Бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил международную премию имени Иоганна Филиппа Пальма за свободу слова и свободу печати. Церемония вручения прошла в немецком городе Шорндорф, сообщает Deutsche Welle.

В обосновании вручения премии Венедиктову член попечительского совета Сейран Атеш напомнила о временах холодной войны до падения Берлинской стены.

"Мы не должны упускать из виду, куда заведет нас эта война в Украине. Мы не должны забывать и должны помнить страдания и бедствия, которые Стена принесла людям всего Советского Союза. Хотя Венедиктов поддерживал связи с Кремлем, его позиция как журналиста ясна: он сторонник свободы. Тот факт, что представители оппозиции также высказались на его радиостанции, свидетельствует о мужестве и убежденности", - подчеркнула Атеш.

Как отметил сам Венедиктов, он первый гражданин России, удостоенный этой премией. Награду вручают раз в два года, ее денежный эквивалент - 20 тысяч евро.

Вместе с Венедиктовым лауреатом премии этого года стала ассоциация муниципальных радио- и телестанций Конго (CORACON), журналисты которой, как подчеркивает жюри, "за зарплату, которой едва хватает, чтобы жить дальше, противостоят жестокому насилию и горькой бедности в Конго с помощью информации и образования".

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц вручил поощрительную немецкую премию имени Марион Дёнхофф соосновательнице российского правозащитного центра "Мемориал" Ирине Щербаковой. Церемония вручения прошла в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

Премия была присуждена Щербаковой за "десятилетия ее приверженности международному взаимопониманию и примирению". Жюри обосновало выбор Щербаковой ее выдающимся вкладом в историческое самопросвещение своей страны и мужественную борьбу за права человека. Денежный эквивалент премии Марион Дёнхофф составляет 20 тысяч евро.

Ирина Щербакова - историк, публицист и переводчик. Она выпустила множество книг об истории и современной политике РФ, в том числе - о сталинизме и культуре памяти. Кроме того, Щербакова руководила в "Мемориале" молодежными и образовательными программами, координировала проекты по устной истории и ежегодный всероссийский школьный конкурс "Человек в истории. Россия - XX век".

Ранее "Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года - вместе с украинским Центром Гражданских Свобод и основателем белорусского правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В день объявления о вручении Нобелевской премии "Мемориалу" российский суд постановил изъять офис организации в центре Москвы в пользу государства. В декабре 2021 суд в России приняли решение о принудительной ликвидации "Мемориала" и его закрытии.

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