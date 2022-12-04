Зеленский раскритиковал принятый EC и G7 потолок цен на российскую нефть

В ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель нельзя назвать серьезным.

"Ведь не назовешь серьезным решение установить полностью комфортное для бюджета России ограничение", - сказал Зеленский. По его мнению, деньги, которые получит Россия от продажи нефти, пойдут на дестабилизацию тех самых стран, которые это решение принимали.

"Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция. И лишь вопрос времени, когда все равно придется использовать более сильные инструменты", - добавил он.

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Регулируемый потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель в пятницу после долгих дискуссий согласовали страны ЕС, а в субботу об аналогичных мерах заявили страны G7 и Австралия.

Комментируя это решение, Кремль устами пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова заявил, что не примет этот потолок.

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