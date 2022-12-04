Власти Изюма переименовывают улицы, названия которых связаны с Россией

bbcrussian.com

Ukraina Foto: Olga Posaškova

Власти освобожденного украинскими войсками Изюма переименовывают 22 улицы и другие топонимы города, названия которых связаны с Россией, написал заместитель главы городской администрации Изюма Владимир Мацокин.

"Вчера состоялось заседание топонимической комиссии. Переименованы двадцать два топонима города... Полная информация - после принятия решения главой военной администрации", - сообщил Мацокин. Переименовываются, в частности, следующие улицы: улица Московская - улица Ивана Мазепы;

улица Пушкинская - улица Степана Бандеры;

площадь Революции - площадь Героев Крут;

улица Ломоносова - улица Романа Ратушного;

улица Пролетарская - улица Лондонская;

улица Горького - улица Виталия Смолярова;

улица Тургенева - улица Джохара Дудаева;

улица Суворова - улица Симона Петлюры;

улица Волоха - улица гетмана Полуботка;

улица Камчатская - улица Аляски. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!