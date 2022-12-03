WSJ: Ковальчук убеждал Путина, что Запад слаб и пришло время показать военную мощь России

Одним из самых влиятельных сторонников решения Владимира Путина о вторжении в Украину стал 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук, который развивал мысль о том, что война может показать Западу силу России. С такого утверждения начинается лонгрид газеты Wall Street Journal.

Он часто встречался с Путиным перед началом войны, а также разговаривал по телефону или видеосвязи. Заявляя об этом, газета ссылается на друга семьи Ковальчука, а также некого бывшего сотрудника российской разведки.

Ковальчук, санкции против которого ввели еще в 2014 году, не только бизнесмен, но и один из крупнейших медиамагнатов — телеканалы, газеты, соцсети, которые придерживаются линии Кремля. По мере того, как война в Украине захлебывается, его медиа становятся все более ценными в арсенале Кремля, считает газета.

Телеканалы Ковальчука (в том числе "Первый") представляли спокойную картину призыва мобилизованных, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предсказывали развал США, говорится в публикации. С помощью Ковальчука Путин укрепляет контроль над интернетом ("ВКонтакте").

Ковальчука, приходят к выводу авторы, больше мотивирует именно патриотическая идеология, а не атрибуты богатства, об этом говорят люди, которые его знают. Он имеет большое влияние на политику и сотрудников Кремля, а еще помогает владеть акциями для семьи и друзей президента.

Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Ковальчук был готов сидеть на карантине, чтобы встречаться с Путиным. По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю России.

Запад слаб и пришло время продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину, пересказывает идеи Тимченко один из источников американского издания (экс-сотрудник российской разведки).

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