"Дождь" уволил ведущего за слова в эфире о "помощи" российским военным Служба госбезопасности Латвии начала проверку этих заявлений

Телеканал "Дождь" прекратил сотрудничество с ведущим Алексеем Коростелевым, который в выпуске новостей 1 декабря сказал: "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Ранее из-за этой фразы на "Дождь" завели административное дело в Латвии.

Коростелев рассказывал в эфире о созданных несколько недель назад Telegram-боте и специальном адресе электронной почты — "Дождь" регулярно предлагал по этим каналам сообщать о преступлениях российской армии и нарушениях, которые допускают власти в рамках "частичной" мобилизации. Именно после упоминания почты и бота ведущий заявил о "помощи" военнослужащим.

Ночью главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в своем Telegram-канале принес извинения всем зрителям телеканала. "Телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии — на фронте или за его пределами. […] Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира", — добавил Дзядко.

По его словам, специальная электронная почта и Telegram-бот необходимы для сбора и распространения информации, которая поможет "широкой аудитории" осознать "преступный характер действий российского руководства начиная с 24 февраля 2022 года", а "правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане — включая военнослужащих и мобилизованных".

2 декабря в дневном выпуске новостей "Дождя" глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе заявила о решении приостановить сотрудничество с Алексеем Коростелевым. "Это очень сложное решение для нас, но руководство "Дождя" считает его единственно верным и возможным", — сообщила она. Котрикадзе добавила, что вся редакция считает слово Коростелева "ошибочными и категорически неприемлемыми".

"Мы неоднократно говорили, и я скажу это еще раз: мы выступаем против войны России в Украине, мы считаем ее преступной и подлой, а мобилизацию — преступной и бессмысленной. […] В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции", — напомнила Котрикадзе.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил, по факту заявлений Коростелева заведено дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии. Аболиньш подчеркнул, что после третьего нарушения законодательства СМИ могут лишить лицензии — ранее "Дождь" уже признавали виновным в совершении двух.

В свою очередь, Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку в связи с высказанными во время эфира телеканала "Дождь" заявлениями. По мнению СГБ, высказывания Коростелева вызывают подозрения, что телеканал оказывает помощь российским войскам.

СГБ Латвии предупреждает, что, учитывая преступления российских оккупационных сил против Украины и ее народа, оказание какой-либо поддержки стране-агрессору России недопустимо. Прямой или косвенный сбор и передача финансовых средств или другого имущества стороне, которая вовлечена в вооруженный конфликт и чьи действия направлены против территориальной неприкосновенности или политической независимости какой-либо страны, противоречат обязательному для соблюдения международному праву, за это предусмотрена уголовная ответственность.

Служба неоднократно предупреждала ответственные за принятие решений учреждения и должностных лиц, что перенос деятельности так называемых независимых российских СМИ в Латвию может быть связан с различными рисками.

Во-первых, приехавшие из страны-агрессора представители СМИ создают риски разведки. Поскольку эти медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, начавшие работать в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрантских СМИ в Латвии.

Во-вторых, деятельность представителей российских СМИ в Латвии связана с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на общественное мнение в соответствии с интересами РФ, поэтому существует риск того, что нарратив, направленный против западных стран, включая Латвию, может быть включен в контент, создаваемый некоторыми СМИ.

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