Правительство Франции подготовило план на случай отключения электроэнергии

Правительство Франции подготовило план на случай возможных отключений электроэнергии этой зимой в условии низких температур. Учебные заведения и школьные столовые могут закрыть в утренние часы, чтобы не принимать детей, когда в здании нет света и тепла.

Власти также призвали префектов снизить энергопотребление до 38 процентов от нормы при условии сохранения нормальной работы основных служб, таких как больницы и пожарные депо.

Железнодорожное сообщение также может быть на время прекращено, чтобы поезда не останавливались в пути. Контролируемые отключения электроэнергии продолжительностью не более двух часов, скорее всего, будут происходить в часы пикового потребления.

Это станет неизбежным, если потребление не снизится с 8:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00 предупреждает французский оператор RTE. Для потребителей создан веб-сайт, чтобы граждане могли видеть, затронут ли отключения их регион.

Главная задача состоит в том, чтобы избежать неконтролируемых инцидентов, которые могут вывести из строя всю сеть.

Катрин Лескюр, директор по связям с общественностью Enedis: "Производства всегда должно быть столько, сколько потребления, и, если этот баланс не поддерживать, то сеть может быть потеряна. Это то, что мы называем гигантским сбоем или отключением электроэнергии. Очевидно, что весь смысл в том, чтобы избежать такого рода проблем".

Ситуация осложняется тем, что на данный момент во Франции функционирует лишь половина АЭС. Остальные закрыты на ремонт. Власти призывают граждан серьезно отнестись к проблеме и снизить энергопотребление.

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