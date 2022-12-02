В МАГАТЭ заявили, что уже до конца года смогут обеспечить безопасность ЗАЭС

УНИАН

Zaporožės AE Foto: Unian

Как сообщает La Repubblica, Гросси намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал найти решение для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. "Мое обязательство — найти решение как можно скорее. Надеюсь, к концу года. Я знаю, что Путин следит за процессом, и я не исключаю новой встречи с ним в ближайшее время, а также с президентом Украины Зеленским", - сообщил Гросси. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!