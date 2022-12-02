В Индонезии будут наказывать за сожительство и секс вне брака

Власти Индонезии готовятся одобрить изменения в Уголовном кодексе, которые среди прочего разрешают лишать свободы на срок до одного года за секс вне брака. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индонезийский чиновников.

Среди других изменений в УК Индонезии:

— запрет сожительства до брака;

— приговоренный к смертной казни может быть помилован после 10 лет хорошего поведения;

— за оскорбление президента (или государственных ведомств) могут отправлять в тюрьму на срок до трех лет;

— запрещается высказывать любые мнения, «противоречащие государственной идеологии Индонезии».

При этом в УК Индонезии остается уголовная ответственность за проведение абортов (кроме случаев, когда женщина была изнасилована) и сеансов "черной магии".

Как сообщил заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Харидж, обновленный уголовный кодекс, который обсуждается с 1945 года, когда страна провозгласила свою независимость от Нидерландов, будет принят 15 декабря.

Комментируя решение индонезийский властей, в правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что принятие таких изменения станет "огромным ударом по индонезийской демократии". Харидж в ответ на эту критику заявил, что обновленный УК не будет угрожать демократическим свободам.

Один из авторов проекта Бамбанг Вурьянто также сообщил, что новый кодекс может быть принят уже на следующей неделе. Агентство пишет, что документ поддержали представители консервативных слоев общества. Противники изменений считают, что документ отменяет введенные в 1998 году либеральные реформы.

Предыдущий проект кодекса должен был быть принят в 2019 году, но вызвал общенациональные протесты, пишет издание. Тогда десятки тысяч людей вышли на демонстрацию, утверждая, что документ ограничивает их гражданские свободы.

Индонезия является одной из самых густонаселенных стран в мире, большинство жителей там исповедует ислам. При этом, как уточняет Reuters, большая часть государственных законов дискриминирует женщин, религиозные меньшинства и представителей ЛГБТ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!