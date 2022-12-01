Франция начала работу по созданию спецтрибунала для расследования действий России в Украине

Франция вместе со своими европейскими и украинскими партнерами начала работать над созданием специального трибунала по "преступлению агрессии" России в Украине. Об этом сообщается на сайте французского МИДа.

"Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине после российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовали силы в поддержку как украинского правосудия, так и Международного уголовного суда, который компетентен проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности", — сказано в пресс-релизе.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать под эгидой ООН спецтрибунал для расследования действий России в Украине. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз готов работать с международном сообществом, чтобы заручиться поддержкой со стороны разных государств.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал инициативу о трибунале "попыткой покрыть свое беззаконие" и "прикрыться авторитетом ООН". Постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов уточнил, что создание трибунала требует санкции Совета безопасности ООН.

Неназванные чиновники Евросоюза в разговоре с The Washington Post высказали мнение, что провести предложение о создании спецтрибунала через Совбез ООН будет невозможно (Россия имеет там право вето), но это можно будет сделать через Генеральную ассамблею ООН.

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать Россию "террористическим режимом" и ускорить создание специального международного трибунала в связи с агрессией против Украины. В ноябре аналогичную резолюцию одобрила Парламентская ассамблея НАТО.

Вскоре после начала полномасштабной войны Украина подала против России иск в Международный суд ООН в Гааге. В марте он потребовал от РФ остановить вторжение. Кроме того, Международный уголовный суд в Гааге начал расследовать военные преступления и преступления против человечества, совершенные на Украине с 21 ноября 2013 года.

В тот день правительство Украины заявило, что останавливает подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это стало причиной Евромайдана — масштабной акции протеста в центре Киева на Майдане Незалежности (Площади Независимости). В результате этой акции и последовавших за ней событий президент Украины Виктор Янукович сбежал из страны, а Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов Донбасса, обеспечив создание и существование самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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