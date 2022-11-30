В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв

Радио Свобода

Foto: Zuma Press / Scanpix

В посольстве Украины в Мадриде произошёл взрыв, ранен один сотрудник. Об этом сообщил в фейсбуке официальный представитель украинского министерства иностранных дел Олег Николенко.