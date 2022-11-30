Сенат США принял закон о признании однополых браков - на случай, если Верховный суд перестанет их признавать

Сенат США проголосовал за закон о признании однополых браков на федеральном уровне, написанный с целью предотвратить возможную отмену этого права консервативными судьями Верховного суда.

Право на заключение брака однополыми парами было установлено в США на федеральном уровне в 2015 году решением Верховного суда по делу "Обергефелл против Ходжеса". Однако состав суда с тех пор изменился; сейчас в нем шесть из девяти судей пожизненно назначены президентами-республиканцами, причем как минимум пять из них глубоко привержены консервативной идеологии.

Минувшим летом консервативное большинство продемонстрировало свою готовность пересматривать давно установленные прецеденты, отменив решение по делу "Роу против Уэйда", а вместе с ним и конституционное право на аборты (теперь разрешать или запрещать аборты — прерогатива каждого конкретного штата). Это породило опасения, что следом очередь дойдет и до однополых браков, тем более что на это намекал в своем особом мнении один из консервативных судей, Кларенс Томас.

Именно тогда демократы в Конгрессе написали законопроект, гарантирующий право на однополые браки на федеральном уровне.

В Сенате за этот законопроект проголосовал 61 человек: 49 демократов (один сенатор-демократ отсутствовал) и 12 республиканцев; 36 законодателей (все республиканцы) голосовали "против".

Большинство в 61 голос позволило преодолеть маневр, позволяющий меньшинству в Сенате блокировать большинство законопроектов, — филибастер. По сенатскому регламенту, законы голосуются после обсуждения на пленарном заседании, но перед этим на голосование ставится решение о завершении прений (называется особым французским термином cloture), и для этого необходимо минимум 60 голосов из 100. У партии меньшинства, как правило, есть более 40 голосов, и, угрожая проголосовать против окончания прений (это и называется филибастером), она способна препятствовать принятию законов, которые ее не устраивают.

В нынешнем составе Сената демократы и республиканцы имеют по 50 мест. Каким он будет с января, будет зависеть от исхода второго тура выборов сенатора от Джорджии, который пройдет 6 декабря. Сейчас это место занимает демократ Рафаэль Уорнок (кстати, именно он был единственным демократом, отсутствовавшим на заседании). Если ему удастся переизбраться, в новом Сенате у демократов будет более явное большинство в 51 голос; в противном случае сохранится нынешнее соотношение 50 на 50.

Принятый Сенатом законопроект теперь отправляется в Палату представителей, где пока тоже сохраняют большинство демократы. На ноябрьских промежуточных выборах республиканцы с небольшим перевесом победили, но этот новый состав палаты соберется тоже только в январе.

Президент Джо Байден сигнализировал, что охотно подпишет закон. "Соединенные Штаты на грани переутверждения фундаментальной истины: любовь — это любовь, и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят, — говорится в заявлении президента. — Для миллионов американцев этот законодательный акт гарантирует права и защиту, на которую имеют право ЛГБТКИ+ и межрасовые пары и их дети".

Закон "Об уважении брака" отменяет федеральный закон "О защите брака", принятый в 1990-е годы и отказывающий однополым парам в любых федеральных льготах. Он также запрещает штатам отказываться признавать браки, в том числе однополые, заключенные в других штатах.

Для того чтобы привлечь на свою сторону достаточное количество республиканцев и исключить филибастер, демократам пришлось пойти на некоторые уступки. Так, религиозным организациям гарантируется право отказывать в любых услугах, связанных с заключением однополых браков, если это противоречит их позиции. Кроме того, в закон внесена поправка, согласно которой федеральное правительство не обязано и не уполномочено признавать полигамные браки, сообщает The New York Times.

По опросу Gallup, проведенному в мае этого года ,71% американцев поддерживает однополые браки; это мнение разделяет больше половины респондентов в большинстве демографических категорий, причем как среди демократов, так и среди республиканцев. По данным Бюро переписи США, 568 тысяч однополых пар в стране живут в официальном браке.

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