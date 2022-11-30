СМИ сообщили о недовольстве Макрона и других лидеров ЕС политикой США

Макрон и другие лидеры ЕС недовольны политикой США, которая усугубляет экономические трудности и энергокризис, вызванные конфликтом на Украине, сообщает WSJ. Европейских чиновников не устраивает их растущая зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности и финансовой стабильности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны политикой США, которая, по их мнению, только усугубляет экономические трудности и энергетический кризис, вызванные российско-украинским конфликтом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Европейские официальные лица все чаще выражают недовольство своей растущей зависимостью от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности, отмечает газета. США, в частности, сменили Россию в качестве одного из крупнейших поставщиков природного газа в ЕС, но экспортируют топливо по гораздо более высоким ценам, что угрожает европейской промышленности, пишет WSJ.

По его информации, вопросы геополитики и экономики станут главными в повестке во время четырехдневного визита Макрона в Вашингтон на этой неделе. Французский лидер намерен оказать давление на президента США Джо Байдена, чтобы снизить риск более широкого конфликта между Россией и Западом из-за Украины, заявили газете французские чиновники. По их словам, Макрон хочет найти способ завершить конфликт за столом переговоров, а не на поле боя.

Американские чиновники в беседе с изданием отметили, что у главы США сложились тесные отношения с Макроном, несмотря на разногласия между двумя странами. Приезд Макрона станет первым визитом иностранного лидера за время президентства Байдена, что подчеркивает важность связей США и Франции, указали собеседники WSJ.

Претензии Франции, по информации издания, связаны и с субсидиями США на произведенные в стране электромобили. Париж опасается, что из-за высоких цен на энергоносители местные автоконцерны начнут задумываться о переносе производства в США, чтобы получать субсидии наряду с более дешевым топливом. Макрон намерен попросить Байдена об исключениях для европейских компаний, подобно тем, что США предусмотрели для Канады и Мексики, пишет WSJ.

Наконец, важной темой в переговорах Макрона и Байдена может стать Китай, заявили изданию американские чиновники. Ранее в ноябре французский лидер призвал КНР принимать более активное участие в выстраивании диалога с Москвой. По словам французских официальных лиц, Макрон заявил президенту страны Си Цзиньпину в кулуарах саммита G20, что Китай несет ответственность за поддержание мира и безопасности, являясь постоянным членом Совета безопасности ООН.

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