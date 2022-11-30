Кризис с удобрениями поднимает в ЕС цены на продовольствие

В Евросоюзе на 149% подорожали за год удобрения. Производство азотных удобрений зависит от природного газа, цены на который резко возросли за последние месяцы, меньше поступает калийных удобрений из России.

На их покупку едва хватает денег у бельгийского фермера Доминик Лебрен, хотя она ещё и вице-председатель Валлонской федерации сельского хозяйства.

"Всё очень сложно. Увеличение стоимости энергии и ряд других факторов поставили нас в тяжёлое положение, - сказала Лебрен. - Нам приходится принимать трудные решения. Растёт цена на удобрения, а они необходимы. Но если мы купим их в неверный момент или продадим свою продукцию не вовремя, для нас это катастрофа".

Управляя своей семейной фермой в сто гектаров, где растут ячмень, пшеница и свёкла, Доминик всё больше становится торговцем на рынке, покупая удобрения по ещё доступной цене и сбывая свою продукцию, пока на неё есть достаточный спрос. У неё нет надежд на восстановления сотрудничества Бельгии с крупнейшими производителями удобрения Россией, Украиной и Беларусью. Чтобы помочь таким земледельцам, Еврокомиссия в ноября представила предложения о том, как обеспечить наличие в достаточном удобрений и ограничить их стоимость. Брюссель рекомендует оказывать адресную поддержку фермерам, помогать им внедрять более устойчивые технологии и шире использовать органические удобрения.

Руководитель Европейской федерации сельскохозяйственных профсоюзов и кооперативов Тим Каллинан утверждает, что эти меры могут принести успех лишь в долгосрочной перспективе:

"Нам не обещают увеличить финансирование, хотя фермеры несут огромные расходы. Поэтому мы просим обложить дополнительным налогом компании, которые получают огромную прибыль от производства удобрений в это кризисное время, и переводить нам часть полученных средств. Необходимо обеспечить большую прозрачность того, что происходит в этой сфере. Еврокомиссии необходимо сейчас выступить с более краткосрочными мерами".

Этот кризис угрожает в Евросоюзе следующему аграрному сезону. Если фермеры будут экономить на удобрениях, это может привести к снижению урожайности и, соответственно, сокращению производства, в значит и дальнейшему повышению цен на продукты питания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!