В Иране арестована племянница главы государства, поддержавшая протесты

Фариде Морадхани, родственница аятоллы Али Хаменеи, была арестована после записи видеообращения к мировому сообществу с призывом разорвать связи с властями Ирана, заявил ее брат.

Племянница духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани была арестована после призыва к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили американский телеканал CNN и агентства Reuters и AFP со ссылкой на брата Морадхани.

По словам мужчины, проживающего во Франции, он опубликовал записанное заранее видео уже после взятия сестры под стражу. В своем обращении Морадхани назвала иранские власти "кровавым и детоубийственным режимом" и призвала людей требовать от своих правительств разорвать с ним все связи.

"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый и детоубийственный режим. Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", — заявила Морадхани. Из обращения неясно, когда именно был записан видеоролик.

Как заявил Махмуд Морадхани, его сестра была арестована 23 ноября, когда явилась по вызову в прокуратуру. Фариде и Махмуд Морадхани — дети священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре верховного лидера Бадри Хоссейни Хаменеи. Техрани умер в октябре.

Протесты в Иране после смерти Махсы Амини



Массовые протесты в Иране продолжаются с конца сентября. Поводом для их начала стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. По словам свидетелей, девушку избили в полицейской машине, после чего она впала в кому, а затем умерла.

Власти Ирана утверждают, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Ее родственники настаивают, что девушка была здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

После гибели Махсы по всей стране начались акции, направленные против режима. Власти Ирана жестко подавляют их. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), в ходе протестов погибли как минимум 378 человек, включая 47 детей. Правозащитная группа Hengaw утверждает, что иранские силы безопасности в последние дни "значительно увеличили использование летального оружия при атаках на протестующих".

Выходящих на улицы людей поддержала сборная Ирана по футболу, которая на первом матче чемпионата мира в Катаре не стала петь национальный гимн.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!