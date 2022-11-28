Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным

Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшее время", сообщает его пресс-служба.

"В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещения. — Прим. ред.). Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения", — сказал Лукашенко во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

"Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся", — добавил он.

Напомним, 31 октября заявил, что "в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной даты переговоров пока нет.

Если эта встреча состоится, то это будет уже девятый визит Лукашенко в Россию с начала года. Последний раз Лукашенко и Путин пересекались в Ереване на саммите ОДКБ. О двусторонней встрече в рамках этого саммита не сообщалось.

Последние переговоры между ними состоялись в конце сентября в Сочи. Тогда Лукашенко высказался по поводу частичной мобилизации в РФ, импортозамещении, санкциях, а затем внезапно посетил с неофициальным визитом частично признанную Абхазию, чем спровоцировал дипломатический скандал с Грузией.

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