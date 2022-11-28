Financial Times: Британия переходит на режим энергосбережения

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассматривает различные варианты запуска информационной кампании в канун Рождества, чтобы поощрить британцев потреблять меньше энергии в то время, когда правительство платит десятки миллиардов фунтов стерлингов, чтобы ограничить цены на газ и электроэнергию.

Как сообщает Financial Times по словам Сунака, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, уменьшив свои счета за электроэнергию на 15%, если бы бережнее пользовались электроприборами.

В правительстве считают, что с помощью простейших мер, таких как отключение бойлеров и выключение электрических устройств в течение дня, страна может сэкономить немало электроэнергии. Комитет по изменению климата заявил, что лишь посоветовав домохозяйствам закрывать шторы на ночь для сохранения тепла, казначейство может сэкономить от 7 до 34 млн фунтов стерлингов.

Другие страны, такие как Франция и Германия, уже начали информационные кампании по энергосбережению.

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