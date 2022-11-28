Генштаб ВСУ: в России готовят новую волну "скрытой мобилизации" с 10 декабря

Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что с 10 декабря в России может начаться новая волна "скрытой мобилизации" в армию.

По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.

Так называемая "частичная мобилизация" была объявлена в России 21 сентября. Пункт указа президента РФ, в котором говорится, сколько человек планируют призвать на военную службу, засекречен. Минобороны РФ сообщало, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В конце октября было объявлено, что мобилизация завершена и план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Ранее источники сообщали, что зимой власти могут провести второй этап мобилизации. Официально в Кремле такие планы отрицают.

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