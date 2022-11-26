Токаев вступил в должность президента Казахстана

В Астане прошла церемония инаугурации Касыма-Жомарта Токаева, переизбранного на пост главы государства. Он пообещал продолжать сбалансированную политику, уделяя приоритетное внимание связям с Россией и Китаем.

В столице Казахстана Астане вступил в должность президента Касым-Жомарт Токаев, переизбранный на новый срок в результате внеочередных выборов, состоявшихся около недели тому назад. "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - заявил Токаев в ходе церемонии инаугурации во Дворце Независимости в субботу, 26 ноября.

Токаев пообещал, что Казахстан продолжит проведение сбалансированной внешней политики, уделяя особое внимание сотрудничеству с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. "В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал он.

При этом Токаев отметил, что Казахстан будет прилагать все усилия для развития сотрудничества с США, Евросоюзом, государствами Азии, Ближнего Востока, Закавказья и всеми заинтересованными странами. "Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации, и, в конечном счете, направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - подчеркнул президент Казахстана.

Токаев переизбран президентом Казахстана на семилетний срок

В зале присутствовали бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, депутаты парламента, аккредитованный в стране дипломатический корпус и представители общественности. По закону, президент Казахстана, избранный на внеочередных выборах, должен принести присягу в течение месяца со дня опубликования результатов голосования. Инаугурация Токаева состоялась на четвертый день после оглашения окончательных итогов голосования выборов.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Явка составила 69,44 процента. Токаев набрал 81,31 процента голосов. В сентябре по инициативе Токаева в Конституцию Казахстана были внесены изменения. В числе прочего они устанавливают, что президент избирается не на пять, а на семь лет и только на один срок. Ранее глава государства имел право избираться два раза подряд.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. В результате по всей стране погибли сотни людей, тысячи были арестованы. Члены семьи Назарбаева и его ближайшего окружения были лишены должностей и влияния. В марте Токаев анонсировал серию реформ, которые включали внесение поправок в Конституцию страны. В частности, по результатам референдума полномочия президента были ограничены одним семилетним сроком.

Выборы в парламент Казахстана пройдут в первой половине 2023 года

В тот же день официально вступивший в должность президента Казахстана Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". В прилагаемом к документу плане действий поручается провести выборы "с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы - по партийным спискам и одномандатным округам в срок до июня 2023 года.

Также в субботу Токаев подписал указ о назначении выборов в сенат на 14 января 2023 года.

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