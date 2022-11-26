США запретили продажу и импорт девайсов Huawei и ZTE

В США заключили, что новые устройства двух китайских компаний представляет угрозу для нацбезопасности. Американские власти допускают изъятие из продажи и старых девайсов Huawei и ZTE.

США запретили продажу и импорт новых девайсов и средств связи от китайских производителей смартфонов и коммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Эти устройства представляют собой неприемлемые риски для национальной безопасности страны, сообщила Федеральная комиссия по связи (FCC) в пятницу, 25 ноября.

"Сегодня FCC предпринимает беспрецедентный шаг для защиты наших сетей и усиления национальной безопасности Америки. Принятое нами единогласное решение - первый случай в истории FCC, когда мы проголосовали за запрет авторизации нового оборудования по соображениям нацбезопасности", - написал глава ведомства Брендан Карр в своем микроблоге в Twitter.

Глава FCC добавил, что регулятор не только вводит запрет на авторизацию нового оборудования, но и разрешает отзывать уже выданные разрешения для Huawei и ZTE.

США подозревают китайское оборудование в шпионаже

Агентство dpa отмечает, что данное решение не стало неожиданностью. В прошлом году президент США Джо Байден подписал закон о запрете допуска к американскому рынку для коммуникационного оборудования Huawei и ZTE, продолжив тем самым курс своего предшественника Дональда Трампа. В то время закон пользовался широкой поддержкой и среди демократов, и среди республиканцев. FCC должно было в течение года выпустить распоряжение по исполнению данного закона.

Соединенные Штаты обвиняют Huawei в тесных связях с властями КНР и подозревают эту компанию в шпионаже и саботаже. Huawei отвергает эти обвинения.

Помимо Huawei и ZTE, под запрет FCC попали также устройства компаний Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Technology и Dahua Technology. Huawei и ZTE уже находятся под жесткими американским санкциями.

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