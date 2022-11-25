Первый в истории блэкаут Украины. Сроки полного восстановления системы пока не ясны

Украина в среду, после очередного массированного ракетного обстрела со стороны России, впервые пережила блэкаут - полное отключение энергосистемы, включая атомные электростанции - и к вечеру четверга в Киеве и нескольких областях большинство населения еще оставалось без света.

Компания "Укрэнерго" вечером в четверг объявила, что "дефицит мощности в энергосистеме сократился до 50% и что все атомные станции включены и постепенно набирают мощность, но предсказать сроки полного восстановления еще невозможно.

Мэр Киева Виталий Кличко вечером в четверг сказал, что в столице без электричества остаются 60% населения.

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в ближайшее время в Киеве свет будут давать на 2-3 часа, а Виталий Кличко призвал киевлян по возможности перебираться в пригороды.

"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, то лучше переехать туда. Об эвакуации речь сейчас не идет, но мы рассматриваем временный переезд некоторых групп населения в пригород", — цитируют Кличко украинские агентства.

Энергетическая компания ДТЭК известила, что к вечеру четверга подача электричества еще не была восстановлена для 75% потребителей в Днепропетровской области и примерно двум третям потребителей в Одесской области. В Днепропетровской области без электричества оставались, в частности, Кривой Рог и Никополь.

В остальных областях, судя по отчетам местных властей и энергетиков, картина очень неравномерна: где-то подача электричества, согласно отчетам, полностью восстановлена, где-то оно есть пока только в областном центре, где-то без света остаются целые районы.

"Укрэнерго" объясняет, что после ракетного налета во всей энергосистеме Украины рухнула частота, и из-за этого автоматически остановились все три атомных электростанции, которые находятся под контролем Украины: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровненская. Они дают половину производства электроэнергии страны. После остановки же их нужно возвращать в рабочий режим медленно, по мере подключения потребителей.

Все блоки АЭС 23 ноября отключились впервые в истории. За неделю до того, 15 ноября, во время предыдущего ракетного удара россиян, отключались только два блока Хмельницкой АЭС и один блок Ровненской АЭС.

"Нужно понимать, что вчера на самом деле случился блэкаут в нашей энергосистеме в результате тех обстрелов, что произошли. И ситуация на самом деле очень сложная", — сказал утром в четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам Галущенко, уже к четырем утра энергетикам удалось снова объединить всю систему страны и затем подать электричество на важнейшие объекты инфраструктуры.

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