Эксперты предсказали замедление мировой экономики до уровня кризисного 2009 года единственным экономическим лидером станет только одна страна

Рост мировой экономики в 2023 году составит 1,2%, что сравнимо с показателем финансового кризиса 2008-2009 годов, следует из прогноза аналитиков Института международных финансов. Главной причиной замедления экономисты назвали войну в Украине, которая, по их мнению, затянется до 2024 года, сообщил Bloomberg.

Рост мировой экономики в 2023 году замедлится до уровня, сравнимого с показателем финансового кризиса 2009 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование, подготовленное аналитиками Института международных финансов (Institute of International Finance) во главе с Робином Бруксом.

В нем отмечается, что мировой ВВП в 2023 году вырастет на 1,2%. С поправкой на базовые эффекты это такой же низкий рост, как и в 2009-м.

Серьезность замедления мирового ВВП зависит главным образом от хода войны в Украине, отмечают аналитики IIF. "Наш базовый сценарий заключается в том, что боевые действия затянутся до 2024 года", — подчеркивается в исследовании "Обзор глобальных макроэкономических показателей: глобальная рецессия в 2023 году".

По данным IIF, замедление экономического роста произойдет в Европе, наиболее пострадавшей от событий в Украине: экономика стран еврозоны сократится на 2%. ВВП США в 2023 году вырастет на 1%. "Положительно выделяться" на общем фоне будет Латинская Америка, где рост экономики составит 1,2%. Экспортеры сырьевых товаров стран континента будут пожинать плоды высоких цен на продукты питания и энергоносители, отмечают аналитики.

По данным IIF, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, единственным крупнейшим двигателем мировой экономики в следующем году будет Китай, где, вероятно, ослабят ограничения, вызванные COVID-19.

Bloomberg напоминает, что главный экономист IIF Брукс в начале года одним из первых спрогнозировал достижение паритета евро с долларом. Он также раньше других правильно предсказал укрепление бразильского реала.

В октябре Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%. В июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе — на 3,8%. В МВФ считают, что по мировой экономике бьют кризис стоимости жизни, ужесточение финансовых условий в большинстве регионов, война в Украине и затянувшаяся пандемия COVID-19.

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