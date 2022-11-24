"Надо остановиться". Лукашенко пригрозил Украине полным уничтожением, если Зеленский не пойдет на переговоры

Александр Лукашенко призвал Украину "остановиться", пригрозив, что в противном случае страна будет полностью уничтожена. Такое заявление он сделал 23 ноября в общении с сотрудником телеканала Минобороны РФ. Видео опубликовал приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

По убеждению Лукашенко, сейчас "все в руках Украины".

— Не потому, что я хочу столкнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели — к тому же в огромном количестве — людей. Трудно, тяжело, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины… Это не то, что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет угрожать потерей государственности — это будет уничтожение Украины. Надо остановиться, — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что у него нет сомнений, что в будущем Беларуси и России удастся наладить сотрудничество с Украиной:

— Мы справимся, все это загладим. Наверное, наше поколение сможет объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому куда ни кинь — везде мирные переговоры. Мир, мир и еще раз мир.

Лукашенко не раз публично обращался к властям Украины с призывом начать переговоры с Россией. Так, в октябрьском интервью американскому телеканалу NBC он назвал президента Украины Владимира Зеленского несамостоятельной фигурой, заявив, что тому «запретили вести переговоры».

— Все зависит от Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся, — сказал Лукашенко.

В мартовском интервью японскому телеканалу TBS Лукашенко угрожал, что если Киев не пойдет на условия Москвы, то украинским властям придется подписать акт о капитуляции.

— Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции, — заявил Лукашенко.

Призывал он Киев сесть за стол переговоров и в самом начале российской военной агрессии. Делал ли он такое же предложение президенту РФ Владимиру Путину, который развязал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, неизвестно.

— Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил — и молодец, я в разговоре похвалил его за это: "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что еще надо, — задавался вопросом Лукашенко.

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